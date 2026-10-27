S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der The Mosaic-Aktie statt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 33.09 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 30.221 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 17.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 535.21 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46.48 Prozent.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich zuletzt auf 5.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch