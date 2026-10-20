S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die The Mosaic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der The Mosaic-Aktie betrug an diesem Tag 29.58 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Mosaic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.381 The Mosaic-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 17.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.58 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 39.42 Prozent.

The Mosaic wurde am Markt mit 5.99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch