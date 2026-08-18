The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das The Mosaic-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen The Mosaic-Anteile an diesem Tag bei 27.96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.577 The Mosaic-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (21.23 USD), wäre das Investment nun 75.93 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24.07 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von The Mosaic belief sich zuletzt auf 6.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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