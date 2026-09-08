The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Mosaic-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das The Mosaic-Papier an diesem Tag bei 31.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.212 The Mosaic-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 83.04 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 04.09.2026 auf 25.85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16.96 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete The Mosaic eine Marktkapitalisierung von 8.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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