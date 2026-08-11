The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in The Mosaic gewesen.
Am 11.08.2021 wurden The Mosaic-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die The Mosaic-Aktie bei 34.13 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 292.997 The Mosaic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (23.47 USD), wäre die Investition nun 6’876.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.23 Prozent verringert.
Der Börsenwert von The Mosaic belief sich zuletzt auf 7.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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