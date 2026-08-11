The Cigna Group Registered Shs Aktie 45558121 / US1255231003
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|Profitable The Cigna Group Registered-Investition?
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: Wäre eine Anlage in The Cigna Group Registered vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Bei einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das The Cigna Group Registered-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 277.04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.361 The Cigna Group Registered-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 100.49 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 10.08.2026 auf 278.40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.49 Prozent zugenommen.
The Cigna Group Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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