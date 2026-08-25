S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

Die The Cigna Group Registered-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 211.39 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier investiert hätte, hätte er nun 47.306 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 280.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’266.95 USD wert. Mit einer Performance von +32.67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

The Cigna Group Registered war somit zuletzt am Markt 73.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch