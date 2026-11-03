S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden The Cigna Group Registered-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 258.62 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investierten, hätten nun 0.387 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 114.14 USD, da sich der Wert einer The Cigna Group Registered-Aktie am 02.11.2026 auf 295.19 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 114.14 USD, was einer positiven Performance von 14.14 Prozent entspricht.

The Cigna Group Registered wurde am Markt mit 78.77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch