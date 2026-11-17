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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen The Cigna Group Registered-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurden The Cigna Group Registered-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 216.98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.087 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie auf 300.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’833.53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.34 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für The Cigna Group Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 78.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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