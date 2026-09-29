The Cigna Group Registered Shs Aktie 45558121 / US1255231003
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in The Cigna Group Registered-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 130.80 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investierten, hätten nun 7.645 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie auf 271.83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’078.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 107.82 Prozent vermehrt.
Insgesamt war The Cigna Group Registered zuletzt 71.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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