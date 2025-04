S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet The Cigna Group Registered Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel The Cigna Group Registered am 23.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 5.60 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die The Cigna Group Registered-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 13.82 Prozent angezogen. Insgesamt wurde entschieden 1.57 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.07 Prozent.

The Cigna Group Registered-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die The Cigna Group Registered-Aktie via New York bei einem Wert von 336.69 USD aus dem Geschäft. Die Dividendenrendite für das Jahr 2024 beträgt 2.03 Prozent. Die Dividendenrendite von The Cigna Group Registered zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1.64 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und The Cigna Group Registered-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der The Cigna Group Registered-Aktienkurs via New York 32.37 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 34.34 Prozent besser entwickelt als der The Cigna Group Registered-Kurs.

The Cigna Group Registered- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 7.23 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.15 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie The Cigna Group Registered

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens The Cigna Group Registered beläuft sich aktuell auf 91.352 Mrd. USD. Dividenden-Aktie The Cigna Group Registered weist aktuell ein KGV von 22.77 auf. 2024 setzte The Cigna Group Registered 244.384 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 12.25 USD.

Redaktion finanzen.ch