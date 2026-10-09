Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Texas Instruments-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Texas Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 156.72 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Texas Instruments-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63.808 Texas Instruments-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 288.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’389.48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.89 Prozent angewachsen.
Texas Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 263.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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