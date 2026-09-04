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Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040

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Langfristige Performance 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Texas Instruments-Aktien verdienen können.

Texas Instruments
208.81 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 187.29 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.534 Texas Instruments-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 135.53 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Anteils am 03.09.2026 auf 253.83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.53 Prozent.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 232.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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