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Langfristige Performance 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Texas Instruments-Aktien verdienen können.

Texas Instruments
229.95 CHF 0.40%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 185.91 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 53.789 Texas Instruments-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’974.99 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Anteils am 06.08.2026 auf 278.40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49.75 Prozent.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 254.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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