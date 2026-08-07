Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Texas Instruments-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Instruments-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 185.91 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 53.789 Texas Instruments-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’974.99 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Anteils am 06.08.2026 auf 278.40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49.75 Prozent.
Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 254.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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