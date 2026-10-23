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|Texas Instruments-Investmentbeispiel
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Texas Instruments-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Texas Instruments-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 69.97 USD. Bei einem Texas Instruments-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.292 Texas Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Texas Instruments-Aktie auf 279.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’994.57 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 3’994.57 USD, was einer positiven Performance von 299.46 Prozent entspricht.
Texas Instruments war somit zuletzt am Markt 259.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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