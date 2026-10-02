S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Texas Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Texas Instruments-Papier an diesem Tag bei 182.32 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.485 Texas Instruments-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 1’542.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281.31 USD belief. Mit einer Performance von +54.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich jüngst auf 256.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch