Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Texas Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Texas Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Texas Instruments-Papier an diesem Tag bei 182.32 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.485 Texas Instruments-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 1’542.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281.31 USD belief. Mit einer Performance von +54.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich jüngst auf 256.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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