S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Texas Instruments-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 194.45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.514 Texas Instruments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 143.54 USD, da sich der Wert einer Texas Instruments-Aktie am 15.10.2026 auf 279.12 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 143.54 USD entspricht einer Performance von +43.54 Prozent.

Zuletzt verbuchte Texas Instruments einen Börsenwert von 256.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch