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|Profitable Texas Instruments-Investition?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Texas Instruments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Texas Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 147.50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.678 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 188.58 USD, da sich der Wert eines Texas Instruments-Anteils am 05.11.2026 auf 278.15 USD belief. Damit wäre die Investition um 88.58 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Texas Instruments bezifferte sich zuletzt auf 283.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Texas Instruments am 06.11.2026
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