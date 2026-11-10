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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tesla von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 10.11.2025 wurde die Tesla-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 445.23 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Tesla-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.225 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.91 USD, da sich der Wert eines Tesla-Papiers am 09.11.2026 auf 378.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.09 Prozent verringert.
Tesla war somit zuletzt am Markt 1.41 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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