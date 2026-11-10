S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tesla von vor einem Jahr angefallen

Am 10.11.2025 wurde die Tesla-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 445.23 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Tesla-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.225 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.91 USD, da sich der Wert eines Tesla-Papiers am 09.11.2026 auf 378.05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.09 Prozent verringert.

Tesla war somit zuletzt am Markt 1.41 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch