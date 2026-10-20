S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Tesla-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 211.99 USD. Bei einem Tesla-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.472 Tesla-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173.62 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 19.10.2026 auf 368.06 USD belief. Damit wäre die Investition um 73.62 Prozent gestiegen.

Tesla wurde am Markt mit 1.40 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch