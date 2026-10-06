Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesla-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Tesla-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tesla-Aktie an diesem Tag 13.40 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, befänden sich nun 74.627 Tesla-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28’263.43 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 05.10.2026 auf 378.73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2’726.34 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Tesla eine Marktkapitalisierung von 1.50 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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