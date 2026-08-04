Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Tesla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236.97 USD. Bei einem Tesla-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.220 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 322.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’359.14 USD wert. Mit einer Performance von +35.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Tesla zuletzt 1.23 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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