S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 236.97 USD. Bei einem Tesla-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.220 Tesla-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 322.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’359.14 USD wert. Mit einer Performance von +35.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Tesla zuletzt 1.23 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch