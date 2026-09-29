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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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Rentabler Tesla-Einstieg? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Tesla-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Tesla
293.88 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen

Tesla-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 260.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tesla-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.384 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 137.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 357.45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Tesla belief sich zuletzt auf 1.47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4436 17.06.2027 159489016
Long 12.406 17.06.2027 157879842
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Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.262 17.06.2027 157879684
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Short 148.8717 18.12.2026 158524479
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.262 7.20 159840270
Long 12.406 1.19 160487975
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 8.507 5.20 160644422
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Long 5 -59.12 131592446
Long 10 -41.93 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images
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