S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Tesla-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 260.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tesla-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.384 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 137.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 357.45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Tesla belief sich zuletzt auf 1.47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch