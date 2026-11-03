S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Tesla-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12.49 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, befänden sich nun 800.341 Tesla-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 323’193.81 USD, da sich der Wert eines Tesla-Papiers am 02.11.2026 auf 403.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3’131.94 Prozent erhöht.

Tesla wurde am Markt mit 1.58 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch