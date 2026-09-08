Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Tesla-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Tesla-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Tesla-Aktie an diesem Tag bei 13.16 USD. Bei einem Tesla-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.600 Tesla-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesla-Aktie auf 354.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’691.12 USD wert. Damit wäre die Investition 2’591.12 Prozent mehr wert.
Tesla wurde am Markt mit 1.40 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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