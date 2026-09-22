Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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|Lukrative Teradyne-Investition?
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Teradyne-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21.56 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 46.382 Teradyne-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 381.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’696.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1’669.67 Prozent vermehrt.
Teradyne erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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