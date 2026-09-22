S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Teradyne-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21.56 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 46.382 Teradyne-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 381.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’696.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1’669.67 Prozent vermehrt.

Teradyne erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch