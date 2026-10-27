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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Teradyne-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 27.10.2025 wurde das Teradyne-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 147.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.678 Teradyne-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Teradyne-Papiers auf 309.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109.49 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Teradyne belief sich zuletzt auf 48.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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