Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Teradyne eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Teradyne-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Teradyne-Aktie an diesem Tag bei 105.72 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Teradyne-Aktie investierten, hätten nun 0.946 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 346.01 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Anteils am 03.08.2026 auf 365.80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 246.01 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Teradyne belief sich jüngst auf 57.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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