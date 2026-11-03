S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Teradyne-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 87.70 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Teradyne-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.403 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 261.01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’976.17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 197.62 Prozent.

Der Teradyne-Wert an der Börse wurde auf 42.82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch