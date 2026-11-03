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|Lukrative Teradyne-Investition?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Teradyne eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Teradyne-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 87.70 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Teradyne-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.403 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 261.01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’976.17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 197.62 Prozent.
Der Teradyne-Wert an der Börse wurde auf 42.82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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