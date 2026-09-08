Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teradyne-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Teradyne-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Teradyne-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.301 Teradyne-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 357.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’810.43 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 35’810.43 USD, was einer positiven Performance von 258.10 Prozent entspricht.
Alle Teradyne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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