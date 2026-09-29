Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Teradyne-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Teradyne-Aktie an diesem Tag bei 134.33 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teradyne-Aktie investiert, befänden sich nun 74.444 Teradyne-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 29’874.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 401.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198.74 Prozent angezogen.
Teradyne wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62.16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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