Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.10.2021 wurden Teradyne-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 108.47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.219 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’538.77 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Papiers am 12.10.2026 auf 383.85 USD belief. Mit einer Performance von +253.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Teradyne belief sich zuletzt auf 63.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Teradyne Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Teradyne Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.