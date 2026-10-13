S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 5 Jahren eingefahren

Am 13.10.2021 wurden Teradyne-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 108.47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Teradyne-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.219 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’538.77 USD, da sich der Wert eines Teradyne-Papiers am 12.10.2026 auf 383.85 USD belief. Mit einer Performance von +253.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Teradyne belief sich zuletzt auf 63.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch