S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teledyne Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Teledyne Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Teledyne Technologies-Aktie bei 512.69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.950 Teledyne Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’232.73 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Papiers am 04.11.2026 auf 632.01 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 23.27 Prozent.

Insgesamt war Teledyne Technologies zuletzt 30.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch