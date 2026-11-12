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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teledyne Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Teledyne Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teledyne Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Teledyne Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 382.80 USD. Bei einem Teledyne Technologies-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.123 Teledyne Technologies-Aktien. Die gehaltenen Teledyne Technologies-Aktien wären am 11.11.2026 17’009.40 USD wert, da der Schlussstand 651.12 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70.09 Prozent angezogen.
Teledyne Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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