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Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050

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Rentable Teledyne Technologies-Investition? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teledyne Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Teledyne Technologies
504.02 CHF -0.51%
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Am 01.10.2016 wurden Teledyne Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 107.93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92.653 Teledyne Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 606.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56’222.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 462.23 Prozent erhöht.

Teledyne Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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