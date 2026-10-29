S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Teledyne Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 106.33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.940 Teledyne Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 625.94 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Anteils am 28.10.2026 auf 665.56 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 525.94 Prozent vermehrt.

Der Teledyne Technologies-Wert an der Börse wurde auf 30.69 Mrd. USD beziffert.

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Redaktion finanzen.ch