S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Teledyne Technologies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Teledyne Technologies-Anteile bei 550.12 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Teledyne Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.818 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (686.49 USD), wäre das Investment nun 1’247.89 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24.79 Prozent.

Der Marktwert von Teledyne Technologies betrug jüngst 31.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch