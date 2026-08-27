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Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050

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Profitabler Teledyne Technologies-Einstieg? 27.08.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Teledyne Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Teledyne Technologies
504.09 CHF -1.56%
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Heute vor 5 Jahren wurde das Teledyne Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Teledyne Technologies-Papier bei 458.89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teledyne Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.218 Teledyne Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138.06 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Anteils am 26.08.2026 auf 633.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.06 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich jüngst auf 29.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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