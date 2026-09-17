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Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050

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Profitable Teledyne Technologies-Investition? 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Teledyne Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Teledyne Technologies
494.64 CHF 0.25%
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Die Teledyne Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 415.04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Teledyne Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.241 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Teledyne Technologies-Papiers auf 601.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144.83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.83 Prozent angezogen.

Teledyne Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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