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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Teledyne Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teledyne Technologies-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Teledyne Technologies-Papier bei 124.97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.002 Teledyne Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 5’034.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 629.12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 403.42 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Teledyne Technologies belief sich zuletzt auf 28.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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