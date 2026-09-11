Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Target-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 11.09.2021 wurde das Target-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 244.54 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Target-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.089 Target-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 636.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.32 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Target eine Marktkapitalisierung von 71.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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