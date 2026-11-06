S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet

Target-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Target-Aktie letztlich bei 254.27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Target-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.393 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.12 USD, da sich der Wert eines Target-Papiers am 05.11.2026 auf 157.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.88 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Target einen Börsenwert von 73.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch