S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Target von vor einem Jahr verdient

Am 28.08.2025 wurde das Target-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Target-Papier bei 96.81 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Target-Aktie investiert, befänden sich nun 103.295 Target-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 17’139.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165.93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.40 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Target bezifferte sich zuletzt auf 74.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch