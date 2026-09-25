Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Target-Investment gewesen.
Am 25.09.2025 wurde das Target-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Target-Papier bei 87.14 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Target-Aktie investiert hat, hat nun 1.148 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 179.19 USD, da sich der Wert einer Target-Aktie am 24.09.2026 auf 156.15 USD belief. Damit wäre die Investition um 79.19 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Target einen Börsenwert von 71.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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