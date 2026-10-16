Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Target eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Target-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Target-Aktie letztlich bei 68.11 USD. Bei einem Target-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.468 Target-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 229.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156.63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 129.97 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Target belief sich zuletzt auf 70.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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