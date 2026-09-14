Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Tapestry-Performance im Blick
|
14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tapestry-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tapestry-Papiers betrug an diesem Tag 31.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 322.269 Tapestry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 38’185.63 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 11.09.2026 auf 118.49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 281.86 Prozent.
Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.56 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tapestry
|
16:02
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26