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Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072

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Tapestry-Performance im Blick 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tapestry-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Tapestry eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Tapestry
96.83 CHF 2.08%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tapestry-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tapestry-Papiers betrug an diesem Tag 31.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 322.269 Tapestry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 38’185.63 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 11.09.2026 auf 118.49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 281.86 Prozent.

Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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