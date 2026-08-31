Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Tapestry-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2016 wurde das Tapestry-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Tapestry-Aktie betrug an diesem Tag 38.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tapestry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.619 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 125.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 328.68 USD wert. Mit einer Performance von +228.68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Tapestry einen Börsenwert von 25.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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