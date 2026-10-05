Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tapestry-Investment verdienen können.
Tapestry-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 114.92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Tapestry-Aktie investierten, hätten nun 87.017 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (118.12 USD), wäre das Investment nun 10’278.45 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’278.45 USD entspricht einer Performance von +2.78 Prozent.
Der Börsenwert von Tapestry belief sich jüngst auf 23.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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