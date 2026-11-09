S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Tapestry-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28.28 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.361 Tapestry-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’695.90 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 06.11.2026 auf 132.80 USD belief. Mit einer Performance von +369.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Tapestry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch