Am 24.11.2021 wurde die T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 207.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das T Rowe Price Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 48.146 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (103.84 USD), wäre das Investment nun 4’999.52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50.00 Prozent verringert.

T Rowe Price Group wurde am Markt mit 21.68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch